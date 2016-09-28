Латвия опустилась в индексе конкурентоспособности
Рига, 28 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Индекс конкурентоспособности Латвии за 2016 год вновь ухудшился, об этом говорит рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ). Так, страна занимает 49 позицию среди 138 государств, сообщает портал Delfi.lv.
В свою очередь Эстония в 2016 году сохранила свои позиции на 30-й строчке в рейтинге, а Литва поднялась с 36-й на 35-ую. Лидером Индекса конкурентоспособности остается Швейцария, на втором месте — Сингапур, на третьем — США. В первую десятку также вошли Голландия, Германия, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг, Финляндия.
Сравнение государств происходит по 12 критериям: организации, инфраструктура, макроэкономическая среда, здоровье и основное образование, высшее образование и обучение, эффективность товарного рынка, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологическая готовность, объем рынка, качество бизнес-среды и инновации. Таким образом, общая оценка Латвии по этим показателям — 4,4 балла из 7 возможных.
В исследовании также отмечаются основные проблемы для бизнеса в Латвии — налоговая политика, бюрократия, налоговое законодательство, доступ к финансовым источникам, политическая нестабильность, уровень коррупции, малообразованная рабочая сила и низкий уровень инноваций.
По основным требованиям страна занимает 41-ое место, по усилению эффективности — 42-ое место, по модернизации и инновациям — 58-ое.
Среди основных требований Латвия по оценке макроэкономической среды получила 24-ое место, по оценке здравоохранения и основного образования — 42-ое, по инвестициям и инфраструктуре — соответственно 64-ое и 51-ое места. Латвия занимает 34-ое место в мире по эффективности рынка труда, 34-ое по технологической готовности, 39-ое по качеству высшего образования, 49-ое по эффективности товарного рынка, 52-ое по развитию финансового рынка, 96-ое по размеру рынка.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, настроение жителей Латвии стало пессимистичнее — в августе по сравнению с июлем 2016 года оценка материального положения семьи и работы правительства снизилась, свидетельствуют результаты последнего опроса проведенного «Латвийским барометром Baltic International Bank». Так, оценка работы Кабинета министров в глазах жителей упала на 4 пункта, с — 36 до — 40.
Несмотря на то, что общая оценка будущего в августе немного повысилась (индекс общей оценки прогнозов на будущее повысился на 1 пункт — с — 6 до — 5), 21% респондентов по-прежнему считает, что ситуация в латвийской экономике через год значительно ухудшится, а оптимистично настроены всего 15% жителей.