Рига, 28 сентября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Индекс конкурентоспособности Латвии за 2016 год вновь ухудшился, об этом говорит рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ). Так, страна занимает 49 позицию среди 138 государств, сообщает портал Delfi.lv.

Nicolas Raymond Флаг Латвии

В свою очередь Эстония в 2016 году сохранила свои позиции на 30-й строчке в рейтинге, а Литва поднялась с 36-й на 35-ую. Лидером Индекса конкурентоспособности остается Швейцария, на втором месте — Сингапур, на третьем — США. В первую десятку также вошли Голландия, Германия, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг, Финляндия.

Сравнение государств происходит по 12 критериям: организации, инфраструктура, макроэкономическая среда, здоровье и основное образование, высшее образование и обучение, эффективность товарного рынка, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, технологическая готовность, объем рынка, качество бизнес-среды и инновации. Таким образом, общая оценка Латвии по этим показателям — 4,4 балла из 7 возможных.

В исследовании также отмечаются основные проблемы для бизнеса в Латвии — налоговая политика, бюрократия, налоговое законодательство, доступ к финансовым источникам, политическая нестабильность, уровень коррупции, малообразованная рабочая сила и низкий уровень инноваций.

По основным требованиям страна занимает 41-ое место, по усилению эффективности — 42-ое место, по модернизации и инновациям — 58-ое.

Среди основных требований Латвия по оценке макроэкономической среды получила 24-ое место, по оценке здравоохранения и основного образования — 42-ое, по инвестициям и инфраструктуре — соответственно 64-ое и 51-ое места. Латвия занимает 34-ое место в мире по эффективности рынка труда, 34-ое по технологической готовности, 39-ое по качеству высшего образования, 49-ое по эффективности товарного рынка, 52-ое по развитию финансового рынка, 96-ое по размеру рынка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, настроение жителей Латвии стало пессимистичнее — в августе по сравнению с июлем 2016 года оценка материального положения семьи и работы правительства снизилась, свидетельствуют результаты последнего опроса проведенного «Латвийским барометром Baltic International Bank». Так, оценка работы Кабинета министров в глазах жителей упала на 4 пункта, с — 36 до — 40.

Несмотря на то, что общая оценка будущего в августе немного повысилась (индекс общей оценки прогнозов на будущее повысился на 1 пункт — с — 6 до — 5), 21% респондентов по-прежнему считает, что ситуация в латвийской экономике через год значительно ухудшится, а оптимистично настроены всего 15% жителей.