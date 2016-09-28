Москва, 28 сентября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Российская негосударственная исследовательская организация «Левада-центр» (является иностранным агентом) провела очередной социологический опрос на тему одобрения деятельности президента Российской Федерации Владимира Путина. Результаты соцопроса опубликованы на сайте «Левада-центра» сегодня, 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как обычно, опрос «Левада-центра» отличается низкой репрезентативностью. Опрошено всего 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. Респонденты проживают в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Результаты опроса показали, что 82% респондентов, в целом, одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России. Соответственно, 18% не одобряют.

Путин также лидирует среди общественных деятелей, которым граждане России доверяют больше всего — 49% респондентов доверяют нынешнему президенту. На втором месте оказался министр обороны Сергей Шойгу (19%), затем следует министр иностранных дел Сергей Лавров (17%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%), председатель правительства Дмитрий Медведев (12%), председатель КПРФ Геннадий Зюганов (7%).

48% опрошенных одобряют деятельность главы правительства и председателя правящей партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. 51% — не одобряют. Деятельность правительства в целом одобряют только 43% опрошенных, не одобряют — 55%.

Половина опрошенных считает, что дела в России идут в правильном направлении. 32% думают, что Россия идет по неправильному пути, а 19% затруднились ответить.

51% опрошенных удовлетворены деятельностью своих губернаторов, 48% — нет.