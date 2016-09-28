Рязань, 28 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В Рязани до 2020 года поэтапно пройдет замена всех маршруток малой вместительности на микро-автобусы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации. К этому же времени весь общественный транспорт в городе должен быть оборудован системой ГЛОНАС и автоматами для оплаты проезда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутки

Как сообщил на встрече с перевозчиками глава городской администрации Олег Булеков, сейчас об этом заговорили только из-за того, что в декабре и марте у большинства крупных компаний-перевозчиков заканчивается контракты. Именно поэтому условия заключения контрактов на будущие периоды должны быть выработаны в ближайшее время, отмечают в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что маршрутные такси будут заменены автобусами, начали говорить в середине сентября. При этом, как заявил руководитель «Рязаньтрансавто» Алексей Громов, количество машин может уменьшиться с 1200 штук до 300−400. Кроме того, стоимость одного автомобиля, который предлагает купить администрация, по его подсчетам, составляет до 11 млн рублей, что больно ударит по карманам перевозчиков.

Тем временем в Рязани проходит серьезное реформирование общественного транспорта. В частности, в городе внедряется автоматическая система оплаты проезда. Планируется, что она начнет действовать с октября 2016 года. Сейчас оборудование установлено только в МУПах «Автоколонна 1310» и «Управление Рязанского троллейбуса».