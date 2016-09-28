Брюссель, 28 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Антимонопольные службы ЕС начали расследование в связи с предложенным немецкой Deutsche Börse слиянием с Лондонской фондовой биржей (London Stock Exchange), передаёт Reuters. Сделка на сумму 28 млрд может ослабить конкуренцию в ключевых отраслях финансовых рынков.

Эдгар Дега. Хлопковая биржа в Новом Орлеане. 1873

Этот шаг, на который прежде обращали внимание компании, позволит вынудить фондовые биржи сделать уступки, чтобы развеять опасения о конкуренции.

Европейская комиссия указывает на тревоги о сужении конкуренции при клиринговых расчётах, где объединённая компания будет комбинировать крупнейший маржевой пул в мире на сумму €150 млрд и в деривативах.

«Финансовые рынки обеспечивают важную функцию для европейской экономики. Мы должны проследить за тем, чтобы участники рынка продолжали иметь доступ к инфраструктуре финансового рынка на конкурентоспособных условиях» — говорит еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

Комиссия вынесет решение по предложенному слиянию 13 февраля — крайний срок, который может быть продлён, если компании представят уступки.