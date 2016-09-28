Москва, 28 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Правительство РФ будет стимулировать развитие в России производства оборудования для солнечной энергетики на основе фотоэлектрического преобразования. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства РФ.

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Подписанным постановлением внесены изменения в приложения 2 и 3 к Правилам, учитывающие современные технологии производства фотоэлектрических модулей. Такие технологии основаны на физическом явлении HIT-гетероперехода, позволяющем совмещать кристаллическую и тонкоплёночную технологии производства. Это в свою очередь даёт возможность при производстве кристаллических фотоэлектрических модулей использовать кремний солнечного качества, произведённый из вторичного сырья.

Реализация постановления будет стимулировать развитие в России производства оборудования для солнечной энергетики на основе фотоэлектрического преобразования.