Чебоксары, 28 сентября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Минобразования Чувашии подвели итоги приёмной кампании в высшие учебные заведения. По предварительным данным, доля выпускников, поступивших в высшие учебные заведения в 2016 году, остается «стабильно высокой» и составляет 75%. В высшие учебные заведения Чувашии в этом году поступили 66% выпускников, за пределы республики выехали 32%, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

чгсха.рф 1 сентября 2016 года. Чебоксары. В Чувашской сельскохозяйственной академии

Особой популярностью ежегодно пользуются вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани. Доля выпускников 11 классов, подавших документы на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, предварительно остается на уровне 2015 года и составляет 14,5%, из них 12,1% поступили в вузы Москвы, 2,4% — Петербурга. 7% выпускников будут получать высшее образование в Казани.

Напомним, в Чувашии в 2016 году в едином государственном экзамене приняли участие 6457 человек. По данным Минобразования, в этом году в ходе основного этапа не смогли сдать экзамен по русскому языку 0,36% выпускников, по математике — 1,14%. В сентябре экзамен по русскому языку пересдавали 6 человек, по математике — 33.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в этом году прием абитуриентов вели 12 образовательных организаций высшего образования (в 2015 году — 15), расположенные на территории Чувашии. Количество бюджетных мест составило 3486 (в 2015 году — 3214). Вырос средний проходной балл практически по всем направлениям приема. Так, средний балл ЕГЭ в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова составил 68,5 (в 2015 году — 66,3), Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева — 69 (в 2015 году — 65,4), Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию — 51 (в 2015 году — 50,9).

Читайте также: Чувашские вузы составили рейтинг востребованных специальностей Всего в вузы для обучения на бюджетной основе по очной форме обучения было подано более 15,4 тыс. заявлений, что составляло 7,3 человека на одно бюджетное место. Особой популярностью у абитуриентов в Чувашии пользовались такие специальности и направления подготовки высшего образования, как электроэнергетика и электротехника, информатика и вычислительная техника, теплоэнергетика и теплотехника, стоматология, лингвистика, педагогическое образование, технология транспортных процессов, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, строительство.