Ярославль, 28 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов теперь доступен для горожан в интернете. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, начал работу сайт, освещающий деятельность главы Ярославля.

фото мэрии Ярославля Страница сайта Владимира Слепцова

На сайте slepcov.ru размещены новостная лента и личный блог Владимира Слепцова. Кроме того, на ресурсе выделен специальный раздел для приема обращений граждан. Помимо этого свои обращения ярославцы могут направлять на личный электронный адрес главы города: slepcov@city-yar.ru

«Дополнительные ресурсы помогут организовать обратную связь с населением в рамках решения городских проблем, а также сделать максимально открытой деятельность органов местного самоуправления в Ярославле», — отмечается в официальном сообщении мэрии города.