Салехард, 28 сентября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Проблема коррупции в здравоохранении остаётся одной из самых острых на Ямале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

ru.torange.biz Коррупция

Временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по ЯНАО Валерий Яниев отметил на сегодняшнем антикоррупционном заседании в правительстве округа, что коррупционная деятельность руководителей медицинских организаций пресечена с начала года в пяти из 13 муниципальных образований округа: это города Салехард, Новый Уренгой, Муравленко, Губкинский, а также Пуровский района. В основном, это факты хищения бюджетных денег. Затем по злоупотреблениям лидируют подделки «больничных листов» и медзаключений. Кроме того, сотрудниками полиции декриминализованы подразделения федерального учреждения здравоохранения в двух муниципальных образованиях автономного округа. Есть факты выявления получения взяток должностными лицами при закупках для нужд медучреждений.

Отметим, в декабре прошлого года департамент внутренней политики Ямала по результатам опроса населения составил рейтинг коррупции в различных сферах жизни региона. На первом месте оказалось здравоохранение — 27% респондентов, на втором ГИБДД — 18%, вузы — 17%, устройство в детские сады — 16%, получение работы и продвижение по службе — 16%, военный призыв — 13%.