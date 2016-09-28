Оттава, 28 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Компания Blackberry больше не будет самостоятельно заниматься разработкой и выпуском смартфонов. Это следует из отчета компании, опубликованном сегодня, 28 сентября.

Kārlis Dambrāns Смартфон Blackberry

Канадская компания Blackberry решила сосредоточится на разработке софта для мобильных устройств. Сами смартфоны под брендом Blackberry будут выпускать парнеры фирмы.

Генеральный директор Blackberry Джон Чен пояснил, что отказ от производства смартфонов позволит компании снизить размер нужного капитала и повысить эффективность инвестированных средств.

Стоит отметить, что Blackberry выпускает смартфоны премиум-класса. Из-за этого компания имеет очень маленькую долю на рынке мобильных устройств и производство смартфоном приносит одни убытки.