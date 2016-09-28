Брянск, 28 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Строительная компания «Гарант Систем» заплатит региональному фонду капитального ремонта Брянской области 2,5 млн рублей за срыв сроков сдачи объекта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. Кроме того, во время выполнения работ подрядчик допустил нарушения, что привело к протечкам кровли.

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Ремонт проводился в доме №106 на Московском проспекте в областном центре. В суде было установлено, что между фондом и подрядчиком был заключен договор. Однако свою часть строительная компания не исполнила.

«Факт нарушения сроков выполнения работ был подтвержден материалами дела и ответчиком не оспорен, расчет неустойки был произведен в соответствии с условиями договора, проверен судом и признан правильным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточняют в суде.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Брянской области в 2016 году должно быть отремонтировано 262 многоквартирных дома. На эти цели выделено 603 млн рублей из областного бюджета и 18 млн рублей — из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Масштабный ремонт затронет 47 муниципальных образований. Жилищные условия улучшатся у 19,3 тыс. человек.

С 2008 года регион получил 4,1 млрд рублей на переселение из аварийного жилья и капитальный ремонт. Общее финансирование составило чуть меньше 5,6 млрд рублей. На эти деньги были переселены 6,3 тысячи человек и отремонтировано более тысячи многоквартирных домов.