Ярославль, 28 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов критически оценил результаты оптимизации системы регионального здравоохранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

фото сайта yarregion.ru Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко и врио губернатора Дмитрий Миронов

Как отметил Дмитрий Миронов, сегодня лишь треть жителей Ярославской области удовлетворены уровнем оказания медицинской помощи. В числе основных проблем глава региона назвал большие очереди, невозможность записаться к узким специалистам и недостаточный объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

«Оптимизация системы здравоохранения, сокращение акушерских отделений — все это также прошло болезненно для населения. И здесь нам надо думать, куда двигаться дальше», — добавил врио губернатора.

Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Михаил Осипов, в свою очередь, отметил снижение смертности населения: за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года этот показатель ниже на 1,8%. При этом число смертей от болезней системы кровообращения снизилось на 9,1%, от новообразований — на 7,1%, от ДТП — на 6%.

По словам директора облздрава, в 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 10 медучреждений, из них 9 — подведомственны департаменту и одно — негосударственной формы собственности. Такая помощь предоставляется и взрослым, и детям по 19 профилям и более чем 80 видам. Очередь на ВМП существует — но, по словам Михаила Осипова, в силу того, что федеральные лечебные учреждения ведут свою запись.

«В Ярославской области пациенты, нуждающиеся в операциях, проводимых только в других регионах, получают все необходимое сопровождение», — отметил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Однако для ярославской медицины по-прежнему актуальна кадровая проблема. Для ее решения в Ярославской области реализуется программа «Земский доктор», предоставляются единовременные выплаты специалистам, уезжающим работать на село, организован целевой набор студентов. Для медиков приобретается служебное жилье, также в настоящее время рассматривается возможность компенсации им расходов на аренду квартир. Однако, несмотря на эти меры, дефицит сегодня составляет порядка 500 врачей и 400 сотрудников среднего медицинского звена. Причем наиболее остро этот вопрос стоит не для стационарных, а для амбулаторно-поликлинических отделений.