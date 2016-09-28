Москва, 28 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В России за неделю (20−26 сентября) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала сентября — 100,2%, с начала года — 104,1% (сентябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,6%, с начала года — 110,4%).

pixabay.com Инфляция

За неделю цены на яйца куриные выросли на 1,6%, на кур, свинину, молоко стерилизованное, маргарин, масло сливочное — на 0,3−0,6%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1,4%, рыба мороженая, пшено, рис, крупа гречневая — на 0,2−0,9%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,2%, в том числе на капусту белокочанную, морковь, лук и яблоки — 2,0−3,3%, картофель — 1,8%. В то же время свежие огурцы и помидоры подорожали на 6,8% и 6,3% соответственно.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%, а в августе она составила 0%.

Отметим, Минфин РФ ожидает инфляцию на конец текущего года в 5,7%. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что этот показатель составит 5,7−5,8%.

Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.

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