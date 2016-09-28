Владикавказ, 28 сентября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Северной Осетии в первом полугодии 2016 года пополнилась на 4 млрд 328 млн рублей, что составляет 42,5% к годовым бюджетным назначениям. Об этом сообщил депутатам республиканского парламента временно исполняющий обязанности министра финансов Олег Исаков, передает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Спас Колев Акцизная марка на бутылке алкоголя

Если сравнивать с результатами аналогичного периода прошлого года, то доходы бюджета увеличились на 750,4 млн рублей. Из этой суммы 2 млрд 212 млн рублей принесли НДФЛ и налог на прибыль организаций — 43,3% от всей запланированной суммы на текущий год. Как отметил глава финансового ведомства, на этом фоне растут поступления и от алкогольных акцизов. За полгода уже поступило свыше 672 млн рублей, что в 10 раз выше по сравнению с тем же периодом минувшего года. На 26 сентября доходы от акцизов составили 1 млрд 117 млн рублей.

Вместе с тем депутаты отметили низкое исполнение по налогу на добычу полезных ископаемых — 38% от годовых назначений, налогу на имущество — 37%, платежам за пользование природными ресурсами — 29%, доходам от пользования госимуществом — 15%, административным платежам и сборам — 11%.

По словам премьер-министра Таймураза Тускаева, вопросы оздоровления финансовой сферы республики требуют самого серьезного внимания, причем отдельной проработке подвергнутся доходные статьи. Он отметил, что в отношении налога на прибыль организаций на руководителей профильных министерств и ведомств, а также глав муниципальных районов, в которых зарегистрировано то или иное предприятие, будет возложена личная ответственность за недобор налогов.

Напомним, что доходы бюджета республики за полгода составили 10 млрд 149 млн рублей или 49,1% к уточненному годовому плану. Расходы — 11 млрд 249 млн рублей или 48,7%. В этих условиях сложился бюджетный дефицит в сумме 1 млрд 99 млн рублей, который властям РСО-Алания удалось сократить за счет привлечения краткосрочных кредитов и федеральных дотаций.