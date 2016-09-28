В Северной Осетии в десять раз увеличились поступления от акцизных марок
Владикавказ, 28 сентября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Северной Осетии в первом полугодии 2016 года пополнилась на 4 млрд 328 млн рублей, что составляет 42,5% к годовым бюджетным назначениям. Об этом сообщил депутатам республиканского парламента временно исполняющий обязанности министра финансов Олег Исаков, передает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Если сравнивать с результатами аналогичного периода прошлого года, то доходы бюджета увеличились на 750,4 млн рублей. Из этой суммы 2 млрд 212 млн рублей принесли НДФЛ и налог на прибыль организаций — 43,3% от всей запланированной суммы на текущий год. Как отметил глава финансового ведомства, на этом фоне растут поступления и от алкогольных акцизов. За полгода уже поступило свыше 672 млн рублей, что в 10 раз выше по сравнению с тем же периодом минувшего года. На 26 сентября доходы от акцизов составили 1 млрд 117 млн рублей.
Вместе с тем депутаты отметили низкое исполнение по налогу на добычу полезных ископаемых — 38% от годовых назначений, налогу на имущество — 37%, платежам за пользование природными ресурсами — 29%, доходам от пользования госимуществом — 15%, административным платежам и сборам — 11%.
По словам премьер-министра Таймураза Тускаева, вопросы оздоровления финансовой сферы республики требуют самого серьезного внимания, причем отдельной проработке подвергнутся доходные статьи. Он отметил, что в отношении налога на прибыль организаций на руководителей профильных министерств и ведомств, а также глав муниципальных районов, в которых зарегистрировано то или иное предприятие, будет возложена личная ответственность за недобор налогов.
Напомним, что доходы бюджета республики за полгода составили 10 млрд 149 млн рублей или 49,1% к уточненному годовому плану. Расходы — 11 млрд 249 млн рублей или 48,7%. В этих условиях сложился бюджетный дефицит в сумме 1 млрд 99 млн рублей, который властям РСО-Алания удалось сократить за счет привлечения краткосрочных кредитов и федеральных дотаций.