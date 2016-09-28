Ярославль, 28 сентября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Заседания правительства Ярославской области будут проходить в новом формате. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном «Белом доме», главы муниципальных районов и их заместители будут участвовать в заседании в режиме видео-конференц-связи.

фото yarregion.ru Заседание правительства Ярославской области

Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко потребовал от глав районов более рационального подхода к использованию рабочего времени.

«Нет необходимости половину рабочего дня тратить на дорогу в правительство и обратно. Это позволит более рационально использовать рабочее время», — отметил Дмитрий Степаненко.