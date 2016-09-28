Анкара, 28 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. 900-километровая бетонная стена, препятствующая нелегальному пересечению границы Турции со стороны Сирии, будет построена до конца февраля, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Анкара уже давно находится под давлением союзников по НАТО, требующих прикрыть границу с территорией под управлением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция обеспокоена тем, что большую часть сирийской границы контролируют курдские Отряды народной самообороны (YPG).

Строительство стены с целью борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией началось ещё в 2014 году, когда Анкара сохраняла режим открытых границ, благодаря которому в Турцию прибыли около 3 млн сирийских беженцев.

«Постройка завершится в течение пяти месяцев», — сообщил Reuters турецкий чиновник на правах анонимности. Он отметил, что зима станет дополнительным вызовом для графика строительства.