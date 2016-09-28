Турция до февраля завершит строительство стены вдоль Сирии
Анкара, 28 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. 900-километровая бетонная стена, препятствующая нелегальному пересечению границы Турции со стороны Сирии, будет построена до конца февраля, передаёт Reuters.
Анкара уже давно находится под давлением союзников по НАТО, требующих прикрыть границу с территорией под управлением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция обеспокоена тем, что большую часть сирийской границы контролируют курдские Отряды народной самообороны (YPG).
Строительство стены с целью борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией началось ещё в 2014 году, когда Анкара сохраняла режим открытых границ, благодаря которому в Турцию прибыли около 3 млн сирийских беженцев.
«Постройка завершится в течение пяти месяцев», — сообщил Reuters турецкий чиновник на правах анонимности. Он отметил, что зима станет дополнительным вызовом для графика строительства.