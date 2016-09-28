Наро-Фоминск, Московская область, 28 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Прокуратура Московской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела о гибели пятилетней девочки в подмосковном Наро-Фоминске после визита к стоматологу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

jarmoluk Стомотолог

«Следствие полагает, что девочка скончалась в одной из московских больниц спустя несколько дней после оказания ей медицинской помощи в лечебных учреждениях Наро-Фоминского района. Предварительная причина смерти ребёнка — криптогенный сепсис», — поясняют в прокуратуре.

По поручению прокуратуры области Наро-Фоминская городская прокуратура проводит проверку деятельности районных медицинских учреждений, в которые обращались родители ребёнка.

Делом также занимаются в министерстве здравоохранения Московской области, региональном управление Роспотребнадзора, в СК РФ по Московской области и Росздравнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа родители пятилетней девочки обратились в ГБУЗ «Наро-Фоминская стоматологическая поликлиника» с жалобами на сильную зубную боль. Врачи прочистили зубной канал и отправили ребенка домой. Однако 28 августа девочка почувствовала боль в ногах. На следующий день родители обратились в частную клинику, где был поставлен диагноз — «растяжение связок». 30 августа состояние ребенка ухудшилось. Ребенка госпитализировали в одну из московских больниц, но, несмотря на все усилия, вечером того же дня девочка скончалась.

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