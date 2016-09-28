Москва, 28 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Одобрение деятельности президента РФ Владимира Путина с июля 2016 года сохраняется на прежнем уровне (82%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Одобрение деятельности правительства РФ и премьер-министра по сравнению с аналогичными показателями лета 2016 года снизилось. Так, деятельность правительства РФ не одобряют 55% опрошенных, а деятельность Дмитрия Медведева на посту председателя правительства не одобряет 51% респондентов.

50% уверены, что дела в стране идут в правильном пути. 32% считают, что страна движется в неверном направлении.

Опрос проведен 23−26 сентября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.