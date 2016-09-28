Ашхабад, 28 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Жители Туркмении, желающие перебраться на постоянное место жительства в другие страны, испытывают большие трудности из-за запрета на продажу жилья за валюту и введенных туркменскими властями ограничений на ее вывоз за рубеж, пишет «Хроника Туркменистана».

Maklay62 Доллары

Издание отмечает, что в республике очень сложно легально обменять туркменские манаты на доллары США, поскольку подлежащая конвертации сумма не должна превышать 60% месячного дохода гражданина. Наличными единоразово разрешается вывозить за пределы страны не более $10 тыс. (636,9 тыс. рублей), а перевести деньги за рубеж посредством банков невозможно.

«Власти Туркмении практически не оставили законных путей гражданам для свободной продажи собственного жилья, свободного обмена туркменских денег на иностранную валюту и ограничили вывоз валюты из страны. На практике такая ситуация приводит к весьма печальным последствиям», — констатируют туркменские правозащитники.

Так, правоохранительные органы используют подставных покупателей для выявления туркменистанцев, продающих свое жилье за иностранную валюту. Аналогичные меры силовики практикуют и в отношении тех, кто реализовал свою недвижимость за манаты, но впоследствии попытался обменять их на доллары или евро на «черном рынке».

«Пытающихся вывезти валюту из страны, ловят уже представители таможни, требуя предъявить документы о законности происхождения валюты. И тут, в аэропорту, человек либо откупается, либо его передают работникам транспортной полиции. Человеку, продавшему жилье, приходится ездить несколько раз, вывозя каждый раз по $10 тыс., чтобы вывезти всю сумму. И рано или поздно его остановят на границе», — резюмирует «Хроника Туркменистана».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2015 года Центральный банк Туркмении установил сумму разрешенной для покупки гражданами республики иностранной валюты в пределах $8 тыс. (509,5 тыс рублей) в год. Также в стране были введены новые правила покупки инвалюты — при осуществлении конвертации туркменистанцы должны предъявить справку с места работы и банковскую карту с зарплатой.

Отметим, что в июле 2016 года в финансовые организации Туркмении ограничили доступ к иностранной валюте всем местным компаниям, не занятым на работах по возведению спортивных объектов для Азиатских спортивных игр — 2017. По мнению туркменских правозащитников, эти меры были предприняты по причине возникшего в республике острого дефицита валютных резервов.