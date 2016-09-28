Минск, 28 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Государственное учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир» приобрел в Германии коллекцию портретов князей Радзивиллов. Об этом 27 сентября проинформировало госинформагентство БелТА со ссылкой на специалиста по связям с общественностью госучреждения Анаита Арзуманяна.

Сделка по приобретению картин с изображением польских магнатов, владевших замком и в историографии БССР представленных в негативных коннотациях, названа «сенсационной». В коллекции 15 портретов XIX века и три портрета XVIII века. Сумма сделки не названа.

«Стены Портретного зала Мирского замка теперь украшены оригинальными портретами, которые музей приобрел у князя Константина Гогенлоэ-Шиллингсфюрста, живущего в Германии. Впервые эту коллекцию белорусы увидели в мае 2014 года на выставке. На протяжении 17 месяцев директорат музея вел переговоры с собственником портретов князем Константином. И вот наконец Министерство культуры Германии дало разрешение на перемещение историко-культурных ценностей», — сообщил Арзуманян.

Отметим, что с 16 мая по 31 декабря 2015 года в музее «Замковый комплекс «Мир» проходила выставка «Портреты князей Радзивиллов из коллекции кн. Константина Гогенлоэ (Германия)». Коллекцию портретов в конце ХІХ века вывезла в Германию потомок литовско-польского знатного рода по женской линии Мария Гогенлоэ.

Некоторые из полотен нуждаются в реставрации, сказано в сообщении. Во сколько белорусам обойдутся эти работы — не уточняется. Известно лишь, что сотрудники белорусского музея ждут консультаций специалистов из литовского реставрационного центра им. Гудинаса.

Тем временем госинформагентство совместно с Национальным агентством по туризму проводит очередной «пресс-тур» для представители информационных агентств СНГ — «АзерТАдж» (Азербайджан), «Казинформ» (Казахстан), «Кабар» (Киргизия) и ТАСС (Россия). В программе визитов значатся бывшие владения польских магнатов Радзивиллов в Несвиже и Мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии почти 10 лет проводится политика «белорусизации», частью которой является реконструкция националистических мифов и создание новых политических мифов, которые используются при синтезе новой идентичности белорусов. Господствующий в официальной историографии ревизионистский подход не только меняет трактовки важнейших событий в белоруской истории, но также позиционирует польское дворянство как «белорусское». Если в учебных программах БССР делался акцент на истории народа (белорусов), то в учебных программах РБ внимание фокусируется на истории его угнетателей и палачей.