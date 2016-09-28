Москва, 28 сентября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В Совете Федерации завершаются Дни Ростовской области. Донской регион был представлен на этой площадке впервые. В последний день работы экспозиции инвестпотенциал оценила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 28 сентября.

donland.ru Экспозиция Ростовской области в Совфеде

Члены донской делегации, в состав которой вошли 40 человек, приняли участие в заседаниях двух комитетов Совфеда — по науке, образованию и культуре, а также по бюджету и финансовым рынкам. Также участники Дней Ростовской области подняли проблематику социально-экономического развития региона.

В российской столице регион ознакомил гостей с экономическим и инвестиционным потенциалом, представив свыше 90 проектов на сумму более 650 млрд рублей в сфере комплексного развития территорий, жилищного строительства, экологии, спорта, туризма.

В частности, представлены проекты строительства воздушной гавани «Платов», стадиона «Ростов-Арена», территории опережающего развития «Гуково», строительства Багаевского гидроузла.

Особое внимание гостей привлек проект группы компаний «Кортрос», которая займется возведением нового жилого района с населением около 140 тыс. человек на территории международного аэропорта «Ростов-на-Дону». Приступить к реализации плана специалисты должны после того, как будет введен в эксплуатацию «Платов». Общий объём инвестиций — 124 млрд рублей.

В рамках «Часа субъекта» с докладом перед российскими сенаторами выступил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, в 2015 году объём инвестиций впервые перешагнул отметку в 300 млрд рублей. Для сравнения: в 2009 году это показатель составлял 170 млрд рублей.