Москва, 28 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина видит несколько путей решения проблемы абортов, некоторые из них уже оформлены в законопроекты и внесены в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

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По данным Минздравсоцразвития РФ расходы на проведение абортов за счет региональных отделений ФОМС составляют порядка 5 млрд рублей в год, при этом только 3% от общего числа — аборты по медицинским и социальным показаниям, то есть их проведение необходимо в целях сохранения жизни или здоровья женщины, указала Мизулина.

«В упомянутом мною законопроекте, указывается, что аборт в рамках ОМС остается бесплатной процедурой только в тех случаях, когда имеются медицинские и социальные показания к его проведению. Поскольку в этих случаях речь идет о сохранении здоровья женщины и ее жизни», — говорит сенатор.

Оплачивать же аборт при отсутствии медицинских или социальных показаний, не направленный на сохранение здоровья и спасение жизни женщины, в современных финансово-экономических условиях — «неоправданная роскошь», считает она.

«К тому же, проведение аборта за счет налогоплательщиков вызывает справедливое возмущение в обществе. Аборт не является лечебной или улучшающей здоровье процедурой и не позволяет рассматривать его, как неизбежную необходимость», — утверждает сенатор.

«Не логичнее было бы эти огромные средства, которые государство ежегодно тратит на аборты перенаправить на поддержку беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации?» — рассуждает Мизулина.

Исключение абортов из системы ОМС не является единственной мерой, которая позволит полностью решить проблему абортов, следует говорить о целом комплексе законодательных предложений.

Так, по ее словам, один из камней преткновения, не позволяющих сегодня аргументированно доказывать, что проблема абортов становится глобальной, — отсутствие достоверной статистики. «Поэтому из подготовленных нами трех законопроектов в этой сфере два обеспечивают прозрачность этой сферы», — сообщила сенатор.

Один из законопроектов — о лицензировании деятельности, связанной с искусственным прерыванием беременности. Другая инициатива — об ограничении оборота лекарственных средств для искусственного прерывания беременности. Кроме этого, разработаны меры материальной поддержки беременных женщин, в частности предусмотрена возможность получения разовой выплаты женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, из средств материнского семейного капитала, в случае, если беременность — вторая или третья, отметила Мизулина.

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Решение по абортам должно быть взвешенным и обоснованным, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец в Совфеде. «Это решение должно быть взвешенным и обоснованным, и не должно принести за собой серьезных последствий», — прокомментировала Голодец инициативы по запрету абортов.

Как сообщалось ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал петицию за запрет в России абортов. При этом в РПЦ разъяснили, что патриарх Кирилл, подписав петицию общественности за запрет абортов, выразил свою позицию, как гражданин и священник, чтобы «привлечь внимание к масштабам проблемы».