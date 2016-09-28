Астрахань, 28 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Посол Республики Индии в Российской Федерации Панкадж Саран познакомился с Астраханской областью. Первый визит высокопоставленного гостя в регион состоялся накануне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора области 28 сентября.

astrobl.ru Встреча Александра Жилкина и Панкаджа Сарана

Как отметил глава Астраханской области Александр Жилкин, «Индия однозначно является стратегическим партнёром, как для России в целом, так и для «нашего небольшого, но достаточно интересного региона».

«Наше взаимодействие выстраивается давно, в частности, через штат Гуджарат, с которым у нас подписано соглашение», — напомнил Жилкин.

Главной темой беседы стало развитие транспортного коридора «Север-Юг». Как отметил индийский посол, естественный природный коридор, которым древние индийские торговцы считали Астрахань, нужно превратить в современный торгово-транспортный путь.

«Переговоры об этом ведутся давно, но именно сейчас правительство Индии готово серьёзно двигаться в этом направлении», — заверил Панкадж Саран.

Так, по словам дипломата, Индия и Иран уже договорились развивать ключевой иранский порт Чабахар. Кроме того, на днях в Индию прибыла большая делегация из России, в том числе для обсуждения совместного развития коридора «Север-Юг». В составе делегации — железнодорожники, представители таможенных служб, контейнерных компаний.

Глава Астраханской области в свою очередь предложил инициировать создание некого союза иранских, индийских и российских операторов, чтобы запустить активную перевалку контейнеров, а также рассмотреть индийскому бизнесу возможность открытия оптово-логистических центров, складов в Астраханской области.

«Эти центры распределения товаров смогут работать как на Россию, так и на Казахстан, Беларусь и другие страны», — сказал он.

Также индийские предприниматели могут развивать производство в астраханской особой экономической зоне «Лотос». «В первую очередь мы заинтересованы в размещении производств по фармацевтическому направлению», — заметил губернатор.

Добавим, что в Астрахани может быть учреждена должность Почетного консула Индии. С такой инициативой выступило индийское посольство, астраханская сторона ее поддержала и уже направила кандидатуру на рассмотрение.

Еще одним важным вопросом, обсуждавшимся на встрече стало укрепление астраханско-индийских гуманитарных связей.