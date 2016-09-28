Мюнхен, Германия, 28 сентября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В ближайшие недели власти Германии начнут решающие переговоры относительно спорной реформы, касающейся бюджетного перераспределения между федеральными землями, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

pixabay.com Справедливое распределение

Тогда же под патронажем канцлера ФРГ Ангелы Меркель пройдут, возможно, «финальные дебаты», говорит председатель Христианско-социального союза (ХСС) и баварский премьер Хорст Зеехофер.

Он заверил в том, что Бавария добьётся своей цели и её денежные трансферы в перераспределение немецкого бюджета могут быть значительно понижены. Так или иначе, финансовые отношения между федеральным центром и землями Германии должны быть пересмотрены, завершает FAZ.