Москва, 28 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Фаза кризиса в экономике РФ завершается. Ситуация в экономике уже не столь острая, как в прошлом году. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на расширенном заседания коллегии ФАС России.

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«Однако можно констатировать, что кризис окончен, когда мы, безусловно, перейдем к статистике, подтверждающей, что мы квартал к кварталу хотя бы несколько кварталов будем расти, и когда мы увидим, что реальные доходы населения будут расти. Тогда только кризис закончится», — пояснил Шувалов.

«Пока мы переживаем сложное время, хотя оно и не такое острое, как это было в 2015 году», — отметил первый вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 28 сентября в ходе совещания по бюджетным вопросам заявил, что «российская экономика постепенно преодолевает спад, однако позитивные тенденции все еще неустойчивы». По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, «российская экономика избежала худшего сценария, благодаря принятию эффективных антикризисных мер и отказу от популистских решений».

Напомним, по итогам 2015 года спад экономики РФ составил 3,7%.

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