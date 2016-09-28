Ульяновск, 28 сентября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области при создании новых дошкольных учреждений в образовательной программе сразу закладывается профориентационный компонент. Об этом первый заместитель председателя областного правительства — министр образования и науки Екатерина Уба рассказала на встрече вновь избранного губернатора Сергея Морозова с педагогами детских садов, которая была приурочена к Дню воспитателя.

В детском саду. Советская фотография

Так, по ее словам, в 2015 году в регионе был открыт детский сад «Летучий корабль», где ведётся воспитательная работа с ползунковой группы и реализуется программа по авиационному направлению.

«У нас есть действительно уникальные садики, авторские методики которых отмечены на всероссийском уровне. Здесь не только осуществляется знакомство детей с миром профессий в игровой форме, но и выстроено сотрудничество с предприятиями региона», — рассказала Уба.

Ранее в рамках пленарного заседания регионального образовательного форума Морозов обозначил в числе приоритетных задач в новом учебном году формирование творческих способностей детей, начиная с раннего возраста. В настоящее время в десяти детских садах Ульяновска реализуются уникальные авторские методики по различным профориентационным направлениям, которые включены в образовательную программу. Среди них авиамоделирование, машиностроение, железнодорожный транспорт, IT-технологии, изучение иностранных языков, и многое другое.

Уникальность региональной практики по развитию профессиональных компетенций с дошкольного возраста отметили эксперты Всемирного банка. В частности, руководитель команды сектора Глобальной практики образования Регионального управления по странам Европы и Центральной Азии Всемирного банка Кирилл Васильев по итогам визита в Ульяновскую область сформировал пакет предложений по сотрудничеству с регионом.

«Мы много лет взаимодействуем с Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, со многими международными организациями. Уверен, сотрудничество с Всемирным банком будет продуктивным и в дошкольном образовании, и мы реализуем с ним совместные проекты. А это даст вам возможность выйти за пределы не только Ульяновской области, но и Российской Федерации, чтобы вы смогли посещать многие международные форумы, конференции, симпозиумы. Чтобы к вам приезжали международные специалисты в области дошкольного образования, чтобы у наших дошкольных учреждений, также как и у многих предприятий региона, появились надёжные международные партнёры», — обратился Морозов к представителям педагогической общественности.

«Планируется, что наш уникальный опыт по развитию профессиональных компетенций с ранних лет будет транслирован не только в субъектах РФ, но и даже за пределами страны. Надеемся, что Всемирный банк станет одним из наших международных партнёров», — уточнила Уба.

Кроме того, в рамках встречи главе региона был представлен региональный проект «Мир в радуге профессий». Он предполагает дальнейшую трансляцию авторских профориентационных методик в сеть дошкольных учреждений Ульяновской области.

«Наш садик расположен в Новом городе, а поэтому мы не могли обойти стороной тему авиации. С четырёх лет для детей мы организуем тематические мероприятия с приобщением к профессиям авиационной отрасли, — говорит заместитель заведующего детского сада №221 Ульяновска Оксана Минхалимова. — В каждой группе создана специальная развивающая среда, прорабатываются различные игровые ситуации, дети решают математические задачи, на музыкальных занятиях поют песни про самолёты. Кроме того, в нашем учреждении создан специальный тематический музей, а также есть видеофильмы, с помощью которых воспитанники совершают виртуальное путешествие по цехам завода «Авиастар».

По словам родительской общественности, знакомство детей с профессиями выстроено в доступной игровой форме.

«Моя дочь ходит в детский сад №221 и с интересом изучает авиационное направление. На занятиях ребята делают конструкции из геометрических фигур, аппликации самолётов. Она уже знает все самолёты, которые выпускает наш «Авиастар», — прокомментировала представитель родительской общественности Екатерина Клипикова.

«В нашем садике №135 дети играют в мир профессий — кондитера, фермера, врача. Они очень заинтересованы, у них горят глаза. Мы видим, насколько глубоко ведётся работа, начиная с младшей группы, в форме сюжетной игры», — добавила мама воспитанника детского сада №135 Ульяновска Наталья Максимова.