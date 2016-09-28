Кингисепп, Ленинградская область, 28 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Стали известны подробности взрыва, произошедшего на полигоне Минобороны «Туганы» в 120 километрах от города Кингисеппа (Ленинградская область). В результате ЧП, случившегося при утилизации боеприпасов, погибли три человека, и еще трое получили ранения.

1stvc.net Взрыв

Взрыв произошел 28 сентября примерно в 13:30, отмечает областной портал 47news со ссылкой на Главное военное следственное управление СК РФ.

«В результате взрыва погибло трое человек, еще один получил осколочные ранения, а двое были контужены. Личности погибших и пострадавших устанавливаются. По предварительной информации, военных среди них нет», — сообщает источник.

На полигоне велись работы по утилизации боеприпасов с истекшим сроком хранения. Их проводила коммерческая компания по договору с Минобороны РФ.

На месте взрыва работает следственная группа.