Калининград, 28 сентября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Калининграде политсовет партии «Единая Россия» выдвинул сенатором Алексея Короткова, который по итогам прошедших выборов переизбрался в региональный парламент.

kaliningrad.er.ru Алексей Коротков

По словам лидера калининградских единороссов Андрея Колесника, кандидатура Короткова прошла согласование в президиуме генсовета партии.

Алексею Короткову менее чем через месяц исполнится 40 лет. На официальном сайте Калининградской областной Думы указано, что он «успешный бизнесмен» в сфере девелоперской деятельности и вендинга.

В Калининграде Коротков больше известен как совладелец сети развлекательных заведений «Вавилон» и «Платинум» (на сайте Калининградской школы международного бизнеса Коротков значится как «собственник ГК «Вавилон», а по данным ЕГРЮЛ, он также являлся директором компании «Вавилон Вендинг», поставляющей в Россию торговые автоматы из Испании).

Пять лет назад бизнесмен Коротков попал в скандальную медиахронику, когда баллотировался в депутаты облдумы. По данным газеты «Новые колёса», курсанты Калининградского пограничного института ФСБ России, организованно голосуя на выборах, якобы получили «клочок бумаги-памятку» с фамилией Короткова. Еженедельник утверждал, что каждый курсант, «проголосовавший правильно», получил «карту на бесплатное посещение одного из ночных клубов Калининграда в течение года».

ИА REGNUM уточняет, что прежний сенатор от Калининградской области Николай Власенко отказался от участия в выборах, заявив, что «возвращается в бизнес» (до сенаторства Власенко занимался ритейлом)