Москва, 28 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы приняли новый законопроект «О внесении изменений в статью 6.1 Закона города Москвы от 11 июня 2008 года № 22 «О легковом такси в городе Москве». Как заявил на заседании столичного парламента глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов («Единая Россия»), новая законодательная инициатива приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

SergioCanon Игрушечная машинка такси

«Поездки на такси стали более безопасными. Одним из способствующих этому факторов являются различные формы государственного контроля за столичными организациями и частными предпринимателями, осуществляющими таксомоторные перевозки», — сообщил депутат.

Орлов добавил, что благодаря новому документу контрольные мероприятия не будут оспариваться субъектами бизнеса.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Владимир Платонов («Единая Россия») сообщил, что благодаря системе госконтроля удалось навести некоторый порядок в нелегальной таксомоторной деятельности. Работа над подзаконными актами продолжается.

Напомним, с 2013 года в Москве выдано порядка 70 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.