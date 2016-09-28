Севастополь, 28 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Севастополе выявлены и зарегистрированы 119 оползневых участков после обследования береговой линии. Об этом заявил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Игорь Васильев, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

weatherwizkids.com Оползень в горах

«На территории Севастополя зарегистрированы 119 оползневых участков вдоль береговой черты моря. Управлением организована установка информационных знаков в таких местах и на туристических маршрутах, в опасных зонах и зонах несанкционированного отдыха», — сказал Васильев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мониторинг опасных экзогенных процессов городское правительство выделило 900 тыс. рублей из Резервного фонда, поскольку бюджетом Севастополя на 2016 год финансирование таких работ не предусмотрено.

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В июне 2015 года в береговой черте Карантинной бухты в результате обильных осадков сошел оползень. В сентябре 2014 года экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло поручил все 180 оползневых участков в черте города взять на учет, оформить паспорта и рассчитать стоимость противооползневых мероприятий.