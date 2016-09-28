Салехард, 28 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Убийца полицейского на Ямале осуждён пожизненно. Приговор по делу об убийстве участкового уполномоченного полиции по Приуральскому району майора полиции Бердыкаева вынес окружной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

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Трагедия произошла около 1 часа 30 минут в поселке Катарвож (ЯНАО) около участкового пункта полиции. Местные жители услышали выстрелы. В указанном месте обнаружены стреляные гильзы охотничьего ружья и следы крови. В ходе поисковых мероприятий около 4 часов 30 минут на участке местности на расстоянии около 1,5 км. к югу от села Катравож за рекой Собь обнаружено закопанное в снег тело 35-летнего участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН ОМВД России по Приуральскому району Равиля Бердыкаева.

В региональном УМВД сообщили, что Равиль Бердыкаев был единственным участковым в поселке. Он работал в полиции с 2003 года. Два последних года своей жизни — в Катравоже. Приехал на Ямал из Челябинской области. По итогам его работы в 2014 году из 19 зарегистрированных преступлений 17 были им раскрыты. За время несения службы имел 14 поощрений, награжден медалью МВД России «За отличие в службе» третьей степени.

В ходе следствия и суда, выяснилось, что убийцей оказался местный житель, 37-летний Анатолий Мирошников. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав на управление снегоходом, он гонял по улицам посёлка. Равиль Бердыкаев пытался его остановить. Будучи недовольным действиями полицейского, Мирошников два раза выстрелил в него из охотничьего ружья.

Мирошников признан виновным в совершении преступления по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»).

Суд приговорил Мирошникова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Одновременно суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда 3 млн рублей.