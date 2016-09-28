Черкесск, 28 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому необходимо установить на центральной площади столицы Карачаево-Черкесии. Такое мнение высказал депутат республиканского парламента Олег Жедяев, предложив заменить памятник Владимиру Ленину на памятник лидеру ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

То ли в шутку, то ли всерьез парламентарий высказался о своей идее в соцсети Facebook. Выложив свою фотографию на фоне монумента Владимиру Жириновскому в Москве, 33-летний парламентарий заявил, что хочет «заменить монумент на площади Ленина в городе Черкесске, напротив Дома Правительства на такую работу Зураба Церетели, только чуть побольше».

Информация об этой инициативе, опубликованная на портале «Политика09», вызвала бурную реакцию у читателей. Среди мнений есть такие: «Всё, что он говорит, является правдой, которую так сложно услышать в нашей стране. Поэтому я только поддерживаю такую инициативу». И такие: «Что хорошего сделал для страны Жириновский. Ленин и его последователи подняли страну из руин и нищеты. Они достойны памяти и памятников. А что случись с Жириновским его забудут через пару лет».

Отметим, что многие восприняли мнение депутата, высказанное вслух с его официальной страницы в соцсети, как попытку пропиариться. Сам парламентарий Олег Жедяев выдвинут в парламент Карачаево-Черкесии в 2013 году от регионального отделения партии «ЛДПР».

В законодательном органе он занимает должность заместителя председателя Комитета Народного собрания по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодёжи и туризму.