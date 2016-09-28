Ярославль, 28 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Новому правительству Ярославской области предложили сделать Брейтовский район площадкой для реализации сельхозпроектов. С такой инициативой выступил интернет-портал «Наш Брейтовский район».

breytovo.ru Поля Брейтовского района Ярославской области

Поводом для этого стало выступление перед СМИ и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области, курирующего сельское хозяйство, Валерия Холодова, в котором он обозначил свое видение предстоящей работы. Портал отмечает: проблемы, перечисленные Валерием Холодовым, особенно актуальны для Брейтовского района. В частности, это касается малого освоения пахотных земель и использования водных ресурсов.

«В 1950—1960-е годы максимальный улов по Рыбинскому водохранилищу составлял от 3 до 4,3 тыс. тонн рыбы в год. К 1970-м он снизился до 2,5 тыс. тонн. В современное время рыбы для промышленной переработки добывают еще меньше. А ведь база в Брейтовском районе сохранилась, например, рыбозавод в Черкасове, открытый еще в 1940-х годах», — отмечает портал и уточняет, что продукция предприятия и сегодня оказывается весьма востребованной.

Перспективен Брейтовский район и для реализации проектов по увеличению сельхозпроизводства и доходности предприятий. В 2016 году здесь отмечается рост по традиционным направлениям развития сельского хозяйства.

«Площади, засаженные картофелем и овощами, выросли по сравнению с 2015-м на 12,6%. Морковью и свеклой успешно занимается «Совхоз №1», картофелем — ООО «Агросфера». Последнее — вообще одно из лучших в России и точно самое лучшее в Ярославской области предприятие по производству картофеля. На прошедшем в августе этого года семинаре, посвященном выращиванию семенного картофеля, шла речь о том, что «Агросферу» следует признать элитным семеноводческим хозяйством. А вопрос картофельного семеноводства — крайне актуален и в целом для России, и для Ярославской области», — констатируется в публикации на сайте портала.

Однако при столь высокой оценке своей работы, «Агросфера» вынуждена постоянно решать проблему сбыта продукции. Руководство предприятия неоднократно жаловалось на то, что до сетевые магазины не горят желанием брать брейтовский картофель. Вопрос рынков сбыта для регионального производителя поднимал и уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров, отмечая, что правительство так и не решило эту проблему.

Более чем актуальна для района и тема модернизации производств и привлечения инвестиций. В качестве примера редакция портала приводит ситуацию с закрытием Брейтовского сырзавода.

«Некогда главное предприятие района, обеспечивавшее работой каждого десятого жителя, вместо модернизации и развития было закрыто. Это нарушило логическую цепочку, привязанную к сельскохозяйственной специфике района: «производство молока — его переработка и изготовление сыра, сливок, масла, творога — сбыт на рынке области и страны». И мощно ударило по его экономике», — отмечает редакция сайта.

В настоящее время производство предприятий аграрного сектора района снижается. Так, в первом полугодии 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015-го производство мяса снизилось на 17,3%, яиц — на 24,7%.

«А ведь «Брейтовская птицефабрика — Русский век» — экономический флагман района. Есть проблемы у другого сильного брейтовского производства — ООО «Старатель», — подчеркивается в публикации на портале «Наш Брейтовский район».

Авторы инициативы выражают надежду, что новые проекты правительства Ярославской области пойдут на благо Брейтовскому району. Для того, чтобы стать пилотной площадкой для реализации заявленных задач, у района есть все ресурсы.

«Все необходимые для этого сильные и слабые стороны развития здесь присутствуют. Вытекающие отсюда возможности и угрозы — тоже. Земли и воды для реализации намеченных планов — полно. Людей, готовых стать помощниками и единомышленниками — много. Самое время ехать в сельскохозяйственный Брейтовский район!» — приглашают брейтовчане.