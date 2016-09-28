Кострома, 28 сентября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Костромской области бывший заместитель начальника областного управления МВД подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

Keith Allison Арест

По версии следствия, в 2013 и 2015 годах подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, незаконно использовал автотранспорт, принадлежащий УМВД Костромской области, в личных целях.

Информация о незаконной деятельности бывшего заместителя руководителя областного управления МВД появилась в ходе оперативных мероприятий, которые проводили сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области и регионального управления ФСБ России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». В отношении подозреваемого по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.