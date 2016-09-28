Нижний Новгород, 28 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Большемурашкинском районе Нижегородской области началось строительство свинокомплекса на 180 тыс. голов. Норвежского инвестора — Russia Baltic Pork Invest (RBPI) — не пугает ситуация с периодическими вспышками африканской чумы свиней, сложившаяся в регионе минувшим летом. Компания готова инвестировать в реализацию проекта порядка 3 млрд. рублей.

pixabay.com Свиньи

Комплекс в Большемурашкинском районе станет вторым проектом RBPI в Нижегородской области. Ранее компания реализовала аналогичный проект в Вадском районе.

По словам директора управляющей компании ООО «УК РБПИ Групп» Томаса Норгарда, первый свиноводческий комплекс был построен и начал работу в 2015 году. После этого RBPI приняла решение о строительстве второго такого же предприятия.

Ввод в эксплуатацию комплекса в Большемурашкинском районе намечен на 2017 год. Объем инвестиций в проект составляет 3 млрд рублей. На свинокомплексе будет создано не менее 150 новых рабочих мест. После выхода на полную мощность предприятие планирует производить 19 тыс. тонн свинины в год.

По словам главы нижегородского Минсельхоза Алексея Морозова, с выходом нового свинокомплекса на полную мощность Нижегородская область будет полностью обеспечена свининой собственного производства.

Строительство нового свинокомплекса начинается в Нижегородской области на фоне неблагоприятной эпизоотической обстановки по распространению африканской чумы свиней.

Минувшим летом вспышки заболевания были зафиксированы сразу в нескольких районах области. В рамках борьбы с распространением АЧС в ряде населенных пунктов было полностью уничтожено все поголовье свиней в частных подворьях. Только за лето 2016 года поголовье свиней в Нижегородской области снизилось на 10%.

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В Нижнем Новгороде власти также рекомендовали всем, кто держит свиней в частных хозяйствах, уничтожить их и перейти на альтернативное животноводство — разводить кроликов, птицу и крупный рогатый скот.

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Сами местные жители считают, что разведение других видов домашних животных будет менее рентабельным по сравнению со свиноводством.

Кроме того, некоторые жители, потерявшие минувшим летом домашнее поголовье, уверены, что ажитотах вокруг распространения АЧС в регионе может нагнетаться искусственно.

Они полагают, что таким образом крупные производители при помощи властей пытаются зачистить рынок и убрать с него конкурентов, которыми являются частные хозяйства.