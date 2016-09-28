Калуга, 28 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум.



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Генеральный директор коммерческой организации подозревается в умышленном не перечислении в бюджет более 5 млн рублей, сообщил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM, следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области Сергей Кузнецов.

По его словам, предположительно, в период с мая по декабрь прошлого года руководитель организации скрыл от обложения налог на доходы физических лиц, удержанный с зарплаты работников.

«В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджету ущерба», — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году сотрудниками калужского областного Управления МВД России было выявлено 623 преступления экономической направленности. Особое внимание правоохранительными органами уделяется раскрытию преступлений налоговой направленности. Так, в прошлом году выявлено 21 подобное преступление, в суд направлено 6 уголовных дел в отношении 5 лиц.