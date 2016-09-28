Москва, 28 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В октябре 2016 года в России вырастет стоимость модельного ряда автомобилей BMW и MINI. В среднем цены на BMW поднимутся на 1,3% и начнут действовать с 7 октября, сообщает пресс-служба компании BMW Group Россия.

StockSnap Автомобиль BMW

Что касается изменений стартовой стоимости автомобилей MINI, подорожают лишь несколько моделей. Это трехдверная модель MINI Cooper S, пятидверные MINI Cooper и MINI Cooper S и модификации MINI Clubman — Cooper и Cooper S.

Цены, в среднем, возрастут на 3,4%, стоимость остальных моделей останется без изменений. Для моделей MINI новый прайс будет актуален с 1 октября этого года.