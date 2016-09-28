Берн, 28 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В швейцарских Альпах потерпел крушение военный вертолет. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщает полиция кантона Тичино.

publicdomainpictures.net Вертолёт

Инцидент произошел в среду, 28 сентября, в районе перевала Сен-Готард. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали несколько человек.

«Экипаж вертолета состоит из 2−3 человек, также на борт могут поместиться до 24 пассажиров», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте падения военного вертолета работают сотрудники специальных служб.

Другие подробности пока неизвестны.