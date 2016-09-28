Калуга, 28 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум.



wilkernet Деньги

65-летний директор калужского ЗАО «Думиничский завод» осужден за долги по заработной плате работникам своего предприятия.

Как сообщил 28 сентября корреспондент ИА REGNUM помощник прокурора Думиничского района Калужской области Александр Никишин, с ноября 2014 по февраль 2016 года 120 работникам завода не выплачивалась зарплата, задолженность по которой составила более 3,8 млн рублей, хотя у директора предприятия имелась возможность рассчитаться с людьми. Суд признал директора виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти в два раза выросла в 2016 году задолженность по зарплате на предприятиях калужского региона. Зарплатные долги составили более 102 млн рублей. Судами уже удовлетворено 1601 заявлений прокуроров о взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 63,5 млн рублей. В следственных органах находится 11 уголовных дел в отношении недобросовестных руководителей предприятий.

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