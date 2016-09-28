Брянск, 28 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Депутаты Брянской областной думы приняли решение освободить от должности заместителя председателя думы боксера Виталия Минакова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», вопрос внес на обсуждение спикер облдумы Владимир Попков. Большинство депутатов поддержали председателя.

Сорокин Илья Виталий Минаков

Уже следующим вопросом стало назначение на эту должность секретаря реготделения «ЕР» Юрия Гапеенко. По результатам тайного голосования 43 депутата из 45 поддержали кандидатуру.

«Лидер брянских единороссов избран заместителем председателя Брянской областной Думы», — подытожили в пресс-службу.

При этом, как передает «Брянская улица», для спортсмена Виталия Минакова это решение стало неожиданным.

«Хотелось бы понять объективную причину того, что происходит, но Бог с ней, решение приятно. Как сказали мне на фракции, это место мне «слишком легко досталось», — цитирует издание депутата.