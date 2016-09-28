Москва, 28 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Правительство должно продолжать обеспечение устойчивости и сбалансированности госфинансов. Об этом 28 сентября в ходе совещания по бюджетным вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается государственных финансов, то важнейшей задачей остается обеспечение их устойчивости и сбалансированности. Пока мы вынуждены сохранять дефицит федерального бюджета», — сказал Путин.

Вместе с тем, по его словам, дефицит федерального бюджета «находится в параметрах, которые являются абсолютно приемлемыми, но нужно исходить из того, что источники его покрытия должны быть надежными»: «Недопустимы ни чрезмерная трата резервов, ни раскручивание государственного долга».

Напомним, в 2014 году страны Запада развязали против России санкционную войну с целью оказать экономическое давление. Несмотря на это, российская экономика вопреки ожиданиям западных стран не обрушилась, сконцентрировавшись на импортозамещении и усиленном развитии внутренней продукции.