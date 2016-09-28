Рига, 28 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В рамках программы ЕС по перемещению беженцев 27 сентября в Латвию из Греции прибыли девять человек, которым требуется международная защита, в том числе пять несовершеннолетних, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как рассказали в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), прибывшие — две семьи из Сирии. Сейчас они находятся в центре для беженцев в Муциниеки. Как стало известно, у беженцев есть опыт работы в сельском хозяйстве и в отрасли услуг такси, они владеют арабским языком. Далее Государственная пограничная охрана подготовит необходимые документы для передачи УДГМ, чтобы принять решение о предоставлении статуса прибывшим в Латвию лицам.

Напомним, из 23 беженцев, которых Латвия приняла в рамках европейской программы предоставления убежища и получивших статус лица, ищущего убежища, только двое остались в стране, остальные отправились в Германию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство.

Комментируя ситуацию с ищущими убежища в Латвии, глава Комитета регионов ЕС Марку Маркула считает, что Латвия не входит в число стран, в которые беженцы охотно бы направлялись: «Может, для меня Латвия и была бы интересным местом — чтобы поучаствовать в конференциях или даже какое-то время пожить, но беженцы ищут рабочие места, достойные зарплаты, социальные гарантии». Политик также напомнил, что среди беженцев существует «сарафанное радио», то есть информацию о том, каково жить в той или иной стране, они передают друг другу. В итоге у соискателей убежища приоритетными стали Швеция, Германия и Финляндия.

Стоит добавить, что в 2015 году из зарегистрированных Государственным агентством занятости 21 беженца и лица с альтернативным статусом на работу в Латвии устроился только один человек. Таким образом, единственным работающим беженцем в Латвии является гражданин Эритреи Робел, который стал переводчиком в центре для беженцев в Муцениеки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первые соискатели убежища прибыли в Латвию в начале февраля 2016 года. В течение двух лет стране предстоит принять 531 беженца, в основном из числа людей, находящихся в Греции и Италии, а 50 человек будут перемещены из третьих стран, в частности, Турции.