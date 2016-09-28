Калуга, 28 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На чтениях

1000-летию присутствия русских на Святой Горе Афон и 240-летию образования Калужской губернии посвящены XIX Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии, которые сегодня, 28 сентября? открылись в Калуге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, тема чтений «Потери и обретения: 1917 — 2017». Чтения продлятся до 10 октября.

Открыл чтения Митрополит Калужский и Боровский Климент. Владыка отметил большое значение чтений в воспитании подрастающего поколения, подчеркнув, что в этом году тема встречи позволяет провести «осмысление потерь и обретений нашего общества в ретроспективе последних ста лет».

Об актуальносnь чтений говорил в своем приветствии и губернатор Анатолий Артамонов: «Из года в год чтения способствуют укреплению соработничества светской власти и церкви, культурному и духовно-нравственному возрождению калужской земли, развитию образования и воспитания подрастающего поколения».

Глава калужского региона особо подчеркнул, что православие всегда было опорой светской власти. По его словам, за последние два десятилетия в области отреставрировано и построено более двухсот храмов, восстановлено тридцать шесть монастырей, скитов и монашеских подворий, наблюдается новый виток развития православного образования и просвещения — созданы и успешно работают православные гимназии, при храмах и монастырях действуют воскресные школы и молодежные центры.

«Будущее России во многом зависит от того, сумеем ли мы передать молодежи знания и опыт предыдущих поколений, поэтому вопросы духовно-нравственного воспитания — самые приоритетные и насущные для нас задачи», — резюмировал Анатолий Артамонов. Губернатор выразил слова особой признательности Митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, который уже более 26 лет возглавляет Калужскую митрополию, за поддержку всех благих начинаний в общественной жизни региона.

Перед открытием Чтений Анатолий Артамонов и Митрополит Калужский и Боровский Климент познакомились с экспозицией выставки фотографий Святой Горы Афон.

В рамках открытия чтений собравшимся был представлен спектакль «Слово о самом главном, или Взбранной Воеводе» по одноименному рассказу лауреата Патриаршей литературной премии, писателя Виктора Николаева.