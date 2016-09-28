Москва, 28 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В предложениях о введении налога на тунеядство неясно, как будут отличать убежденных тунеядцев от вынужденно неработающих граждан, вопросов к будущему законопроекту много. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко, комментируя правительственную инициативу о введении специального платежа для неработающих граждан.

Моральный кодекс строителя коммунизма. Советский плакат

«Стоит напомнить, что в СССР уже был налог на тунеядство. Я не удивлюсь, если эту практику перенимает и нынешнее правительство. Правда, идея сбора налогов с сегодняшних безработных, многие из которых таковыми являются не по собственному желанию, далека от идеи времен СССР. Там в основу ложился принцип перевоспитывания. Сейчас же эта мера связана с латанием дыр в бюджете», — отмечает она.

Предложений, направленных на увеличение доходов бюджета, правительство озвучило в последнее время немало, напомнила Игнатенко. «Новая пенсионная реформа направлена на уменьшение выплат; ожидается увеличение налога на добычу полезных ископаемых для нефтяной отрасли; скоро вспомнят и о налоге на бездетность и что-нибудь еще», — предположила эксперт.

При этом в законопроекте не сформулированы критерии различения граждан, которые являются неработающими по разным причинам. «Как будут определяться граждане, которые выбрали для себя путь не работать, из числа вынужденных безработных? Каким способом будет проводиться данная фильтрация, как будет происходить взаимодействие со службами занятости, которые должны помогать с трудоустройством? Вопросов много, и все они нуждаются в тщательной проработке, прежде чем запустить бездумный закон в действие», — подчеркнула она.

Правительство планирует ввести специальный платеж для официально неработающих трудоспособных граждан, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании в Совете Федерации. По ее словам, речь идет о платеже для неработающих, которые не относятся к льготным категориям. Планируется, что налог будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ, величина налога пока не определена.