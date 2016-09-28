Ярославль, 28 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Ассоциация «Голос» опубликовала так называемую «Карту выборов» — статистические итоги выборах в Государственную Думу РФ на территории Ярославской области. Корреспондент ИА REGNUM изучил и проанализировал данную карту.

2016.kartaitogov.org «Карта выборов» на территории Ярославской области (фрагмент)

В целом в сельских районах Ярославской области явка оказалась выше, чем в городах, что не является неожиданным. Самую высокую явку избирателей показал Мышкинский муниципальный район, здесь на выборы пришло 53,3% от общего количества избирателей. В Пошехонском районе проголосовало 52,79% избирателей, в Первомайском — 52,15%. Наименьшей явкой отметилась та часть Ярославского муниципального района, которая входила в 195 одномандатный избирательный округ (Карабихское, Курбское, Ивняковское, Некрасовское и Туношонское сельские поселения) — 33,14% зарегистрированных там избирателей пришли голосовать, а в Дзержинском и Красноперекопском районах Ярославля явка составила всего 33,98% и 33,2% соответственно.

Голосование на дому так же оказалось более востребованным в сельской местности. Больше всего на дому проголосовало в Пошехонском муниципальной районе — 34,69% от общего количества проголосовавших. В Брейтовском районе на дому проголосовало 27,88% от всех пришедших на выборы избирателей. Меньше всего на дому проголосовало на территории Волжской избирательной комиссии Рыбинска — всего 1,94% избирателей. Популярность надомного голосования в сельских районах Ярославской области обусловлено отдаленностью населенных пунктов от помещений для голосования. Избирателям трудно добраться до своего участка, и они заказывают урну на дом.

А вот в голосовании по открепительным удостоверениям как раз лидируют областной центр и Рыбинск. В Кировском районе Ярославля по открепительным удостоверениям проголосовало 396 человек, на территории Пролетарской избирательной комиссии города Рыбинска — 367 человек, а в Брейтовском районе — всего 32 избирателя.

Благодаря наличию сильного кандидата-рыбинца Владимира Денисова партия «Родина» на территории Пролетарской избирательной комиссии Рыбинска оказалась близка к пятипоцентному барьеру — 4,19% избирателей отдали ей голоса, при том что в целом по региону партия набрала лишь 2,5%. В областном центре «Родина» лучше всего выступила в Заволжском районе — 3,26% голосов. Минимальный результат «Родина» показала в Большесельском районе — 0,88% голосов.

«Единая Россия» свой максимальный результат получила в Брейтовском муниципальном районе — 54,42% голосов избирателей. А минимальный — в Кировском районе Ярославля — 32,2%, при среднеобластном показателе в 38,43%. Стоит отметить, что процент партии в сельских районах высокий при высокой же явке.

КПРФ явно провалилась на этих выборах, показав худший результат за всю историю выборов в Госдуму — 16,04%. Свой лучший результат партия получила в Тутаевском муниципальном районе — 19,64% голосов избирателей. Высокий результат у партии и в Кировском и Заволжском районах Ярославля — 18,79% и 18,33% соответственно. Минимальный результат у КПРФ в Мышкинском районе — 9,34% голосов.

«Справедливая Россия» лучше всего выступила в Переславле-Залесском — 15,82%, при том, что в целом по региону партия получила 10,27% голосов. Минимальный результат у «эсеров» в Любимском муниципальном районе — 3,26% голосов избирателей. Примечательно, что выдающихся результатов партия не достигла ни в Ростовском раойне, которым руководит представитель партии, ни в «вотчине» Анатолия Грешневикова — Борисоглебе.

У ЛДПР лучшие позиции в Любимском районе — здесь за партию Жириновского свои голоса отдали 22,42% избирателей. ЛДПР достойно выступила на территории Большесельского муниципального района — 22,22%. Минимальный же результат ЛДПР, как и «Единая Россия» показала в Кировском районе Ярославля — здесь за либерал-демократов отдали свои голоса 12,89% избирателей.