Каракас, 28 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и Госсекретарь США провели официальные переговоры в Картахене (Колумбия). В ходе встречи речь шла о развитии «позитивной» повестке дня в развитии двусторонних отношений, сообщает Diario El Pais.

presidencia.gob.ve Николас Мадуро

Сам Николас Мадуро так прокомментировал итоги встречи: «Я хотел и хочу лучших отношений в диалоге с Бараком Обамой. А также, с будущим президентом или президентшей. Кто придет. Встреча прошла в приятной обстановке», передает AVN.

Напомним, что, несмотря на идеологические разногласия и антиамериканскую риторику официального Каракаса, США были и остаются одним из основных экономических партнеров Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, половина венесуэльской нефти продается именно в США. 15 процентов нефти, которая поступает в Соединенные Штаты со всего мира, — тоже из Венесуэлы. Кроме этого, США не только закупают нефть в Венесуэле, но и поставляют туда легкую нефть. Поскольку венесуэльская нефть — тяжелая. Как сообщало Reuters, в феврале 2016 года Венесуэла приобрела партию легкой нефти у США впервые после отмены эмбарго. Эти закупки продолжаются и сейчас.