Ульяновск, 28 сентября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Ульяновский политик Марина Беспалова, прошедшая по межрегиональным партийным спискам от «Единой России» на выборах 18 сентября в Государственную думу 7 созыва, сложила полномочия депутата законодательного собрания Ульяновска. 28 сентября на заседании городского парламента было рассмотрено ее заявление, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В ходе заседания депутатский корпус поблагодарил Марину Беспалову за проделанную работу, первый заместитель главы города Анатолий Васильев преподнес ей букет цветов. В своем ответном слове Марина Беспалова отметила плодотворность работы со своими коллегами. «Я хочу поблагодарить своих коллег за совместную работу, в общем итоге за 16 лет общего труда. Хочу пожелать вам, что вы слушали и слышали своих избирателей», — сказала она. По ее словам, она в течение трех недель продолжит работать в приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Ульяновске.

Напомним, Беспалова является руководителем Ульяновской региональной общественной приемной Дмитрия Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госдуму 7 созыва Ульяновскую область в нижней палате парламента страны будут представлять: победившие в одномандатном округе №188 Владислав Третьяк («ЕР») и одномандатном округе № 187 Алексей Куринный (КПРФ), а также «списочники» от партии власти — лидер межрегионального списка «ЕР» экс-губернатор Ульяновской области Владимир Шаманов, депутат Госдумы предыдущего созыва от Ульяновской области Григорий Балыхин и депутат Марина Беспалова.