Киев, 28 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Во время выступления в украинском парламенте президент Израиля Реувен Ривлин позволил себе некорректные и недипломатичные оценки определенных страниц трагической украинской истории, в частности, ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявила первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко.

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«Очень жаль, что президент Израиля не слышал предыдущие выступления, где праведники, лидеры еврейских общин, представители различных религиозных конфессий, украинские патриоты, такие как академик Иван Дзюба, который первым поднял тему Бабьего Яра, вспоминали невинно убиенных и их спасителей, среди которых было очень много простых украинцев. Определенные высказывания высокого гостя были неуместными в эти дни траура». — заявила Геращенко.

Кроме того, она подчеркивает, что власти в Киеве ожидали от президента Израиля и слов в поддержку территориальной целостности Украины.

«Этих слов ждали и украинские евреи, которые сегодня также на фронте, в аэроразведке, в украинской армии отстаивают независимую Украину… Жаль, что некоторые руководители современных стран до сих пор пользуются штампами советской пропаганды времен замалчивания трагедии Бабьего Яра», — отмечает Геращенко.

Напомним, что глава Израиля, выступая на парламентских слушаниях в Верховной раде Украины, посвященных 75-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, заявил следующее:

«Около 1,5 млн евреев было убито на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах. Их расстреливали в лесах, возле оврагов и рвов, сталкивали в братские могилы. Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. Верно и то, что было более 2,5 тыс. праведников народов мира — те считанные искры, которые ярко горели в период темных сумерек человечества. Однако большинство молчали. Отношения между украинским и еврейским народами сегодня устремлены в будущее, но мы не можем допустить, чтобы история как с ее страшными, так и с ее хорошими событиями забылась».

Экс-премьер Украины, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что заявление президента Израиля о причастности украинцев к антисемитским преступлениям — как и недавнее решение польского Сейма о признании Волынской трагедии геноцидом поляков со стороны украинских националистов — является проявлением провала Киева на дипломатическом фронте. Об этом она заявила во время брифинга.

«Все… говорит о полном провале украинской дипломатии на внешней арене. Это связано со всеми переговорными процессами, которые ведутся вокруг прекращения войны на Донбассе. К сожалению, дипломатическая работа просто провалена», — сказала Тимошенко.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал Ривлина избегать «необоснованных обобщений, которые ведут к упрощениям и создают возможности для манипуляций и обмана».

«В местную полицию массово записывались советские военнопленные разного этнического происхождения, для которых служба у немцев была единственным спасением от смерти… Среди украинских служащих полиции были члены ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но не все члены полиции были оуновцами, и не все оуновцы были полицаями… Среди оуновцев, которые были в полиции, были те, кто участвовал в убийствах евреев. Но не все оуновцы полицейские делали это», — говорится в заявлении Вятровича. В целом, по его словам, ответственность за массовые убийства евреев в Бабьем Яру во время гитлеровской оккупации Киева лежит на немецких захватчиках.

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук благодарит Бога, что он не пошел на эти парламентские слушания. «Вряд ли выдержал бы такое унижение… Повторять московские выдумки про украинцев, которые в время Второй мировой войны массово убивали евреев — это или недальновидность, или провокация… Своим бессмысленным заявлением президент Израиля оскорбил не только украинцев, но и евреев, которые сейчас бок о бок на Восточном фронте противостоят московскому агрессору, защищая территориальную целостность Украины. Чем быстрее президент Ривлин извинится, тем быстрее будет снят очередной виток напряжения в и так непростых украино-еврейских отношениях».

Высказался на данной теме и глава современной ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Червак: «То, что сделал президент государства Израиль в украинском парламенте, можно трактовать однозначно — плевок в душу украинцам. Обвинить ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Холокосте, да еще и во время парламентских слушаний по случаю 75-ой годовщины трагедии Бабьего Яра — это унизить украинскую нацию».