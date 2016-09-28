Тегеран, 28 сентября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Ирак и Иран заявили, что могут увеличить сотрудничество в нефтяном секторе. На полях XV Международного энергетического форума в Алжире министр энергетики Ирана Бижан Зангане провел ряд важных встречи, в том числе с главой российского Минэнерго Александром Новаком, а также с иракским коллегой Джабаром Али аль-Луаиби. Об этом сообщает сегодня, 28 сентября, Iran.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По итогам встречи министров нефти Ирана и Ирака было объявлено, что страны могут нарастить сотрудничество в секторе черного золота. Обе стороны будут продолжать переговоры по этому поводу. Также Зангане отметил, что нефтепровод между ИРИ и Ираком — важная область для взаимного сотрудничества.

Александра Новака и Бажана Зангане обсудили возможности совместной работы по газовым проектам. Конкретно, по разведке, добыче, хранению природного газа и производству СПГ. Однако особое внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтяной сфере причем как на территории Ирана, так и на территории России.

Еще во вторник, 27 сентября, Зангане провел встречи с высокопоставленными лицами ОПЕК, с управляющим директором энергетического французского гиганта «Total» Патриком Пуйанне. Что касается последних переговоров, то стороны обсудили дальнейшее участие европейских компаний в нефтедобывающих и газовых проектах на территории Ирана. Других подробностей пока не сообщается.

Иран и соглашение по нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник Зангане заявил, что прибыл в Алжир только ради обмена мнениями с другими членами ОПЕК, и не более того, то есть министр Ирана фактически сказал, что его страна не будет участвовать в сделке по заморозке объемов добычи нефти. До этого ИРИ отвергла предложение Саудовской Аравия: саудиты предложили сократить объемы производства черного золота до показателей начала года, если иранцы заморозят свою добычу на текущем уровне. Пока Саудовской Аравии и Ирану не удалось договориться по вопросам координации действий на рынке нефти.

В свою очередь, представители ОАЭ считают, что достижение договоренностей по заморозке уровня добычи нефти возможно только в том случае, если члены ОПЕК смогут договориться с Ираном. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона поддерживает исключения по заморозке уровня добычи нефти для Ирана, Нигерии и Ливии, так как в этих странах произошло падение производства черного золото по форс-мажорным обстоятельствам. 28 сентября министр нефти Ирака Джабар аль-Ляиби сказал в интервью для агентства Sputnik, что Ирак надеется на, что сторонам удастся прийти к соглашению по заморозке, причем неважно в Алжире или в Вене, а исключения для Ирана, Ливии и Нигерии могут обсудить уже сегодня на неформальной встречи ОПЕК. Однако пока, как отметил Зангане, Иран не получал никаких предложений сделать для страны исключение при заморозке добычи нефти.

«Даст Бог, придем к соглашению по лучшему принципу, который станет позитивным для стран-участниц ОПЕК», — сказал аль-Ляиби.

Такого же мнения по поводу соглашения придерживается и министр нефти и газа Республики Судан Мохаммед Заид Авад. Он сказал, что надеется на достижение договоренности членов ОПЕК в Алжире, потому как традиционные решения относительно удерживания цен не работают в настоящее время.