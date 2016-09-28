Красногорск, 28 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Руководителем фракции «Единая Россия» в Мособлдуме 28 сентября был избран Игорь Брынцалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного парламента.

saratov.er.ru Эмблема «Единой России»

В ходе собрания членов партии «Единая Россия», избранных депутатами Московской областной Думы VI созыва, была проведена процедура тайного голосования по избранию руководителя фракции. За кандидатуру Брынцалова проголосовали все 33 депутата.

«Работа фракции все прошлые годы была организована на высоком уровне. В новом созыве перед нами и мной лично будет стоять задача, прежде всего, организовать активное взаимодействие с другими парламентскими фракциями, а также в увеличенном составе решить все задачи, поставленные перед нами нашими избирателями», — заявил новый глава фракции.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Московской области состоялись выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и выборы в органы местного самоуправления. На выборах в Московскую областную Думу большее число голосов было получено за единый список кандидатов партии «Единая Россия». На втором месте находится КПРФ. На третьем месте расположилось Московское областное отделение ЛДПР. Четвертое место заняла партия «Справедливая Россия». Также в области были избраны депутаты в Московскую областную Думу по 25 одномандатным округам.