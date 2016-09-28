Владимир, 28 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Почти 11 тысяч человек с синдромами гриппа и ОРВИ обратились за медицинской помощью за неделю во Владимирской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Из них госпитализированы 78 человек. Несмотря на достаточно большое количество заболевших, говорить об эпидемии в регионе пока нельзя.

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«Отмечается рост уровня заболеваемости ОРВИ по области среди детей в возрасте с 0−2 лет, этот показатель превысил недельный эпидемический порог по области на 8.25%, за счет детей с 0−2 лет в результате формирования детских коллективов в сентябре 2016 г. Среди остального населения уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в областном центре заболели за неделю 3,3 тысячи человек. При этом прирост уровня заболеваемости составляет 6,6%.

ИА REGNUM отмечает, что в Брянской области средний уровень заболеваемости превысил эпидемиологический порог на 20%. Так, порог эпидемии превышен в возрастных группах от нуля до двух лет (на 7%), от трех до шести лет (на 16%) и в группе от семи до четырнадцати лет (на 18%). При этом заболеваемость среди взрослого населения пока на 30% ниже эпидемиологической отметки.